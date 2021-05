Rata de incidenta sub 3 la mia de locuitori in Bucuresti, a doua zi la rand. De luni s-ar putea redeschide restaurantele, teatrele si cinematografele

Ce presupune o incidenta sub 3 la mia de locuitori

Rata de incidenta a ajuns sambata la 2,86 la mia de locuitori, fiind a doua zi de scadere, dupa ce vineri Capitala a inregistrat o incidenta de 2,98 la mia de locuitori.Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat vineri ca va astepta 48 de ore inainte de a dispune masurile de relaxare pentru a se asigura ca trendul ramane descendent. Duminica, 2 mai, ar putea sa se intruneasca Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti pentru relaxarea restrictiilor.Atunci cand incidenta dintr-o localitate scade sub 3 la mia de locuitori, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/ sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6:00 - 22:00.In plus, organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/ sau concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului.