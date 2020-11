CORONAVIRUS Romania Sase judete au rata de incidenta peste 6 la mia de locuitori. Sibiul, in continua crestere

Judetul Sibiu a ajuns la o rata de incidenta de 9.01 la mia de locuitori. Miercuri, 18 noiembrie, a inregistrat 330 de cazuri noi, raportate in 24 de ore. Numarul total al cazurilor raportate de la inceputul pandemiei este de 11.091.Pe locul doi este Ilfov, cu o rata de incidenta de 6,81, 347 de cazuri noi si un total de 11.220 de imbolnaviri.Pe locul trei este Clujul, cu o rata de incidenta de 6,63 la mia de locuitori. Judetul a raportat 501 cazuri noi, ajungand la un total de 16.955.Brasovul are o rata de incidenta de 6,63, 422 de cazuri noi si un total de 15.092.Judetul Timis are o rata de incidenta de 6,59, 373 de cazuri noi si un total de 15.855.Alba a ajuns la incidenta de 6,25, cu 233 de cazuri noi si un total de 8.283.Situatia este ingrijoratoare si in Arad - 5,85 rata de incidenta, Bihor - 5,87 si Constanta - 5,81.La polul opus se claseaza Olt, cu o rata de incidenta de 1,73, Vrancea - 1,82 si Gorj - 1,85.Citeste si: CORONAVIRUS Romania Nou bilant sumbru: peste 10.000 de infectari in ultimele 24 de ore