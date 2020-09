Rata de infectare cu COVID-19 creste din nou la New York

Datele pentru ultimele 24 de ore arata 1,5% teste pozitive - 834 din cele 52.936 de teste realizate, a scris pe Twitter Andrew Cuomo, in timp ce acest procent stationa la 1% de mai multe zile.Dupa ce a fost puternic lovit de coronavirus in primavara, cu un numar record de 23.800 de morti numai pentru orasul New York cu incepere din martie, autoritatile se laudau in ultimele saptamani cu o rata de pozitivare si de contaminare printre cele mai scazute din marile orase americane.Daca media de 1,5% teste pozitive este in continuare relativ scazuta, mai ales in comparatie cu explozia actuala de cazuri in Europa, ea ascunde focare de contaminare considerate "ingrijoratoare" de autoritatile sanitare, in special in mai multe cartiere din Brooklyn cu o puternica populatie de evrei religiosi.In unele din aceste cartiere, rata de contaminare a urcat la peste 5-6%, fata de 1% pentru intregul oras, mai ales pe fondul sarbatorilor evreiesti care s-au incheiat luni cu celebrarea Yom Kippur (Ziua Ispasirii), potrivit autoritatilor sanitare din New York.Printre locurile unde rata de pozitivare a crescut, guvernatorul Cuomo a citat luni, pe langa Brooklyn, doua comitate de la marea periferie newyorkeza, Rockland si Orange , unde locuieste, de asemenea, un numar important de evrei religiosi.Cresterea numarului de cazuri in Brooklyn este ingrijoratoare pentru autoritatile capitalei economice a SUA deoarece intervine cu cateva zile inainte de redeschiderea scolilor publice pentru cursuri partial in persoana, spre sfarsitul acestei saptamani, deschidere amanata deja de doua ori.Anuntand actiuni de comunicare in urmatoarele zile cu privire la necesitatea gesturilor bariera si portului mastii, serviciile sanitare au avertizat ca vor inspecta scolile particulare - inclusiv numeroase scoli evreiesti yeshiva - si vor sanctiona institutiile unde portul mastii si distantarea nu sunt respectate.