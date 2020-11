Rata de infectare cu noul coronavirus in Sibiu scade usor, dupa o lunga perioada de crestere. Care este rata raportata pentru judet si pentru municipiu

Rata de infectare cu noul coronavirus in judetul Sibiu a scazut usor, vineri, dupa o lunga perioada de crestere constanta. Rata anuntata pentru judet este 8,9 la mie, fata de 9,6 cu o zi inainte, iar pentru municipiu este de 13,43.Potrivit datelor transmise, vineri, de catre Prefectura Sibiu, rata de infectare cu noul coronavirus, calculata pentru ultimele doua saptamani, este de 8,9 la mie.Cu o zi in urma, judetul Sibiu se afla la 9,6 cazuri de infectare la mia de locuitori.Chiar si asa, judetul se mentine pe primul loc in tara, avand cel mai mare procent de imbolnaviri in ultimele 14 zile, raportat la populatie.In municipiul Sibiu, oras aflat in carantina inca de luni, rata de infectare este de 13,43 cazuri la mia de locuitori.Potrivit datelor transmise de Prefectura Sibiu, la o populatie de 171.229 de persoane, in ultimele 14 zile s-au inregistrat 2303 cazuri de infectare.In urma cu doua zile, rata de infectare in municipiu era de 13,65 la mie.Municipiul Sibiu a intrat, luni, in carantina, alaturi de localitatie invecinate Selimbar si Cisnadie. De asemenea, a intrat in carantina orasul Talmaciu.In 13 noiembrie, cand autoritatile au decis carantinarea, in prezenta vicepremierului Raluca Turcan si a sefului DSU, Raed Arafat , rata de infectare era 7,78 la mie in judet si 11,84 in municipiul Sibiu.Autoritatile din Sibiu au fost intens criticate pentru ca au luat masuri prea putine si cu intarziere pentru a limita raspandirea pandemiei. Subprefectul judetului a fost schimbat din functie, la fel si managerul DSP si cel al Spitalului Judetean Sibiu.