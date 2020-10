Rata de infectare de 1,81 la mia de locuitori in orasul Pucioasa. Autoritatile au instituit mai multe restrictii, masca este obligatorie in spatiile deschise

Pentru a stopa raspandirea virusului, autoritatile au impus obligativitatea purtarii mastii de protectie si in spatii deschise, intre orele 6:00 si 20:00.Conform unei decizii adoptate, duminica, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dambovita, incepand de luni, 12 octombrie, se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, precum si a activitatilor operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc de pe raza orasului Pucioasa.Exceptie vor face restaurantele unitatilor de cazare care vor pitea sa ii serveasca doar pe clientii cazati, iar in cazul jocurilor de noroc este permisa activitatea de vanzare a lozurilor si biletelor.Tot de luni se suspenda programul cinematografelor, institutiilor de spectacole in orasul Pucioasa"Incepand cu data de 12 octombrie 2020, in intervalul orar 06:00 - 20:00 se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie (astfel incat sa acopere nasul si gura) in toate spatiile publice de pe raza orasului. Obligativitatea purtarii mastii de protectie in toate spatiile publice revine tuturor persoanelor care au implinit varsta de 5 ani", au mai decis autoritatile judetene, conform Hotararii 45/11.10.2020 a CJSU Dambovita.Restrictiile se vor aplica in toata perioada in care incidenta cumulata a cazurilor va fi mai mare de 1,5 la o mie de locuitori, dar nu mai putin de 14 zile de la data instituirii acestora, au mai decis membrii CJSU.