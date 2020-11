Coronavirus Romania. Incidenta cazurilor, pe judete. Rata de infectare din Ilfov a trecut de pragul de 8 la mie, iar in Sibiu este in continuare in scadere

Conform datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori era de 8,17, in Ilfov.Sibiul a inregistrat, sambata, o rata de 8,82 la mie.Judetul Cluj are o rata de infectare de 7,19 la mie, in scadere fata de ziua precedenta.Conform datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica, trei judete au rata de infectare de peste 6 la mie (Alba, Brasov si Constanta).Trei judete si Capitala au o rata de peste 5 la mie. De altfel, Bucurestiul are o rata de infectare de 5,88.17 judete sunt inca in scenariul galben, cu o rata de infectare de sub 1,5 la mie.Citeste si: