GRAFIC Capitala si judetele Timis, Ilfov, Cluj si Brasov raman in scenariul rosu de coronavirus

Conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in Capitala, incidenta este de 3,32 la mie. Tot in Bucuresti s-au infectat, in ultimele 24 de ore, 739 de persoane.In Timis, rata de infectare este de 5,24 la mie, iar in ultimele 24 de ore aici au fost confirmate 339 de cazuri noi.In Ilfov au fost raportate 273 de cazuri noi si o rata de infectare de 3,92 la mie.In Brasov, rata de infectare este 3,37 la mie, iar numarul cazurilor noi este de 249.Autoritatile au transmis vineri, 12 martie, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 5.010 de cazuri de infectare cu SARS-COV-2 si 108 decese . La ATI sunt internati 1.166 de pacienti.Au fost facute 27.588 de teste PCR si 9.995 de teste rapideDe la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania eu fost confirmate 850.362 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19).777.715 pacienti au fost declarati vindecati.