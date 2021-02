17 localitati din jurul Bucurestiului sunt in scenariul rosu. Care este rata de infectare in fiecare localitate din judetul Ilfov

Localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori:

Balotesti (3,52/1000 de locuitori)

Berceni (3,89/1000 de locuitori)

Bragadiru (3,89/1000 de locuitori)

Chiajna (3,35/1000 de locuitori)

Ciorogarla (3,38/1000 de locuitori)

Clinceni (3,20/1000 de locuitori)

Corbeanca (4,39/1000 de locuitori)

1 Decembrie (3,23/1000 de locuitori)

Dobroesti (3,76/1000 de locuitori)

Moara Vlasiei (3,57/1000 de locuitori)

Magurele (3,71/1000 de locuitori)

Otopeni (3,38/1000 de locuitori)

Pantelimon (3,02/1000 de locuitori)

Popesti Leordeni (3,56/1000 de locuitori)

Stefanestii de Jos (3,09/1000 de locuitori)

Tunari (3,31/1000 de locuitori)

Voluntari (3,34/1000 de locuitori)

Localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3/1000 de locuitori:

Afumati (2,36/1000 de locuitori)

Branesti (1,52/1000 de locuitori)

Cernica (2,77/1000 de locuitori)

Chitila (1,84/1000 de locuitori)

Copaceni (2,04/1000 de locuitori)

Cornetu (1,69/1000 de locuitori)

Darasti-Ilfov (2,90/1000 de locuitori)

Domnesti (2,11/1000 de locuitori)

Dragomiresti-Vale (3,00/1000 de locuitori)

Glina (1,74/1000 de locuitori)

Jilava (2,34/1000 de locuitori)

Mogosoaia (2,40/1000 de locuitori)

Peris (1,73/1000 de locuitori)

Localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1000 de locuitori:

Buftea (1,03/1000 de locuitori)

Ciolpani (0,18/1000 de locuitori)

Dascalu (1,30/1000 de locuitori)

Ganeasa (0,37/1000 de locuitori)

Gradistea (0/1000 de locuitori)

Gruiu (1,13/1000 de locuitori)

Nuci (1,44/1000 de locuitori)

Petrachioaia (0,28/1000 de locuitori)

Snagov (1,42/1000 de locuitori)

Vidra (1,24/1000 de locuitori)

Potrivit Prefecturii Ilfov, localitatile care au intrat in scenariul rosu sunt: Balotesti, Berceni, Bragadiru, Chiajna, Ciorogarla, Clinceni, Corbeanca, 1 Decembrie, Dobroesti, Moara Vlasiei, Magurele, Otopeni, Pantelimon, Popesti Leordeni, Stefanestii de Jos, Tunari si Voluntari.Scolile din aceste localitati trec si ele in scenariul rosu - cursuri online, iar restaurantele, cafenele, salile de jocuri de noroc si cinematografele se inchid.Judetul Ilfov se afla in sceneriul galben, cu o rata de infectare de 2,88.