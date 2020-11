Rata de infectare in judetul Sibiu scade pentru a treia zi consecutiv, dar tot ramane cea mai ridicata din tara - 8,62

Potrivit datelor transmise, duminica, de Prefectura Sibiu, incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de coronavirus a ajuns in judet la 8,62 la mie, fiind mai mica decat cea anuntata cu o zi inainte.De altfel, este a treia zi de scadere usoara a cifrelor pentru judetul Sibiu, insa rata de infectare ramane in continuare cea mai ridicata din tara.Si in municipiul Sibiu incidenta cumulata la 14 zile a scazut usor, fiind 12,99 la mie.Municipiul Sibiu este, de luni, in carantina si va mai fi cel putin in urmatoarea saptamana.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca in toate localitatile unde a fost impusa carantina rezultatele incep sa se vada, iar "cresterea necontrolata" a incetat. Seful statului a explicat ca restrictiile vor ramane in vigoare pana cand, mai multe zile la rand, numarul de cazuri va scadea, astfel incat sa fie evident ca infectia nu se mai raspandeste "galopant".Tot duminica, Klaus Iohannis a afirmat ca nu intentioneaza sa mearga acasa, la Sibiu, atata timp cat orasul este carantinat.