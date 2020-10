Rata de pozitivare in Capitala a crescut la 3.19. Aproape 600 de cazuri noi confirmate in ultimele 24 de ore

In Bucuresti, incidenta cumulata a cazurilor a crescut la 3,19 la mia de locuitori fata de de 3,02 duminica. Alba are 2,95, Salaj - 2,64, Valcea - 2,52, Harghita - 2,45, Cluj - 2,32, Bacau - 2,19, Brasov - 2,04, Timis - 2,03.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.466 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 2.860.226 de teste. Dintre acestea, 8.040 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 5.681 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 2.359 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 20.968 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 9.678 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 47.407 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 48 de persoane.