Rata somajului in Spania a atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani

In primele trei luni din acest an rata somajului era de 14,41%. Analistii se asteptau ca in trimestrul doi rata somajului sa atinga 16,70%.Datele nu arata amploarea crizei de pe piata fortei de munca, in aceste statistici nefiind inclusi angajatii din schema de somaj tehnic.Pentru prima data intr-o criza economica, Spania a folosit masiv schemele de protectie a muncii, pentru a limita numarul concedierilor, in urma masurilor de izolare impuse pentru a stopa raspandirea epidemiei.Prin urmare, Institutul National de Statistica (INE) a anuntat ca peste un milion de persoane au ramas fara un loc de munca in trimestrul doi din 2020 dar nu au venit sa-si depuna actele pentru somaj deoarece nu indeplineau conditiile tehnice pentru a fi inclusi in categoria somerilor, nu cautau in mod activ un loc de munca.Spania este una din tarile europene cel mai afectate de pandemie, inregistrand 278.782 cazuri si 28.434 decese pana in 27 iulie.Economia spaniola, a patra din zona euro, s-a contractat cu 5,2% in primul trimestru al anului, comparativ cu ultimele trei luni din 2019, un nivel record, arata datele Institutului National de Statistica spaniol (INE), publicate recent.Este cel mai sever declin de la publicarea datelor, in 1970, si depaseste estimarile analistilor, de 4,4%.