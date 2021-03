Elevii ar putea scapa de masca la orele de sport. "Daca orele se desfasoara afara si elevii sunt la distanta, nu ar mai fi nevoie de masca"

Ministrul Educatiei ia in calcul renuntarea la mastile de protectie in timpul orelor de sport

Chereches: "Daca orele de sport se desfasoara afara si elevii sunt la distanta, nu ar fi nevoie de purtarea mastii"

Cum sa fie masca de sport

Dr Andreea Moldovan: "Solutia ar fi masca pe teren"

Reactia infectionistului Virgil Musta: "Doar sahul se poate juca astfel"

De altfel sindicatele din Educatie si Federatia parintilor solicita sa fie eliminata aceasta interdictie."Este inexplicabil faptul ca, atunci cand s-au stabilit masurile prin ordinul comun al Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii, reprezentantii Ministerului Sanatatii au afirmat ca s-au inspirat din deciziile luate de alte tari, nu insa si in ceea ce priveste purtarea mastilor de catre elevi la orele de educatie fizica.In prezent, elevii din majoritatea tarilor membre UE nu sunt obligati sa poarte masca la orele de educatie fizica. Gresesc specialistii din aceste tari sau noi avem o problema?!", se arata intr-un comunicat citat de Edupedu.ro Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a transmis, pe 10 februarie, dupa ce a primit rapelul vaccinului anti-COVID ca ia in calcul renuntarea la mastile de protectie in timpul orelor de sport "In aceasta dimineata am cerut o situatie cu privire la practicile europene. Austria nu solicita purtarea mastii in timpul orelor de educatie fizica, Belgia nu solicita, Bulgaria nu solicita, Estonia nu solicita, Finlanda nu solicita, Suedia nu solicita.Franta, spre exemplu, nu solicita, dar are precizarea ca orele de sport se deruleaza exclusiv in spatii exterioare. Luxemburg solicita purtarea mastii de la vestiar pana la locul in care se deruleaza activitatile fizice si mai apoi dupa incheierea orei de sport", a declarat Sorin Cimpeanu la Spitalul Militar din Bucuresti, conform Digi 24 Razvan Chereches, profesor de Sanatate Publica si Directorul Departamentului de Sanatate Publica de la Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a explicat pentru Ziare.com ca "purtarea mastii protejeaza de transmiterea virusului, fara niciun fel de indoiala, cu atat mai mult in practicarea unei activitati sportive unde implica gafait care expulzeaza nori de aerosoli. Pe de alta parte, avem studii facute care arata ca purtatea mastii in timpul activitatii fizice are efect zero asupra respiratiei, asupra oxigenarii, etc".Specialistul in Sanatate publica a mai spus ca "exista elevi care au tulburari de respiratie, astm sau alte probleme, insa ei oricum ar avea o adeverinta medicala care sa-i scuteasca de la activitatea sportiva"."Daca orele de sport se desfasoara afara si daca elevii sunt la distanta, nu ar fi nevoie de purtarea mastii, insa trebuie tinut cont de tipul activitatii respective.Insa mai este inca un element de care trebuie tinut cont. In momentul acesta avem tulpina noua care este mai infectioasa si nu avem studii care sa arate in ce masura jocul de fotbal fara masca in exterior ar expune copiii la infectare. Din acest punct de vedere ar fi mai sigur sa facem o eroare pe partea de siguranta si copiii sa joace cu masca pe fata", a mai precizat Razvan Chereches.Profesorul de Sanatate Publica a spus ca nu este nevoie de o masca de strada. "Poate sa fie o masca textila care sa permita o respiratie mai usoara, nu sa fie una dintr-un material foarte dens. Insa, oricum o masca ofera un grad de protectie atunci cand esti unul aproape de celalat si expiri fortat.Copii ar trebui sa aiba o masca speciala pentru ora de sport si sa o schimbe dupa antrenament.Dincolo de perceptia oamenilor, sunt studii care arata ca inclusiv la sportivii de performanta, la atleti, purtarea mastii nu are niciun fel de impact. Intr-adevar, pare mai dificil si disconfortul este mai mare, insa oxigenarea este la fel de buna la oamenii sanatosi", a mai precizat profesorul razvan chereches pentru Ziare.com.Inca de anul trecut sunt astfel de discutii privind portul mastii in timpul activitatilor sportive.Mai mult, unii medici, printre care si secretarul de stat Andreea Moldovan, au propus ca in Liga I sa se joace fotbal cu masca pe fata."Solutia pentru mine ar fi masca si va spun de ce. Pe teren, personalul medical sta cu masca ore in sir. Cu atat mai mult cu cat acum stam cu acele masti ultrafiltrante, care nu sunt deloc usor de suportat, dar stim ca ele ne potejeaza si ne ofera sansa sa nu ne infectam cand luam contact cu cineva pozitiv, simptomatic sau asimptomatic.Acele idei conform carora nu ne oxigenam corect cu masca sau nu putem sa respiram corect sau este greu sa stam cu ea cred ca pot fi depasite prin constientizarea importantei mastii atunci cand vorbim de preventie. Nu e usor sa alergi cu masca, dar stim ca masca nu este etansa, aerul intra si iese. Doar ca el e filtrat de anumite particule de care nu avem nevoie, particule care pot fi incarcate cu virusul respectiv", a spus pentru Digisport.ro , medicul Andreea Moldovan, in prezent secretar de stat in Ministerul Sanatatii."Stiu ca ar fi ciudat sa alergam cu masca pe figura, stiu ca e neobisnuit pentru noi, dar toata situatia pe care o traim acum este absolut neobisnuita si inedita pentru noi toti si atunci trebuie sa ne adaptam si sa facem acele compromisuri de care spuneam inainte", a mai adaugat Moldovan.La acel moment, medicul infectionist Virgil Musta a declarat pentru Digisport.ro ca "in niciun caz nu se poate sa joci fotbal cu masca. Un sport care presupune un efort, nu, doar sahul se poate juca. Nu, nu se poate juca fotbal cu masca pe fata".Mai mult, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) arata ca sportul in aer liber cu masca pe fata, nu doar ca nu e recomandat, dar e chiar contraindicat din punct de vedere medical.Un jurnalist atrage atentia ca "Ministerul Sanatatii insista, in acest moment, ca in scolile din Romania, la orele de Educatie Fizica - orele de Sport - elevii sa aiba masca pe fata.Adica, Ministerul Sanatatii din Romania a ajuns sa calce in picioare, in numele combaterii COVID-ului, ce spune Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)".In decembrie 2020, OMS a venit cu clarificari pentru cei care fac efort intens in aer liber. Oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii le recomanda sa nu poarte masca, deoarece diminueaza cantitatea de oxigen inspirat si creste nivelul de dioxid de carbon pe care o absorb.Purtarea mastii intr-o astfel de situatie devine periculoasa mai ales pentru persoanele care sufera de afectiuni cardiopulmonare grave. De altl, in Romania, sportul in aer liber este una dintre situatiile in care nu se impune purtarea mastii, potrivit Telekomsport.ro OMS tine sa precizeze insa ca persoanele care fac miscare trebuie sa pastreze intre ele o distanta de cel putin un metru si jumatate.