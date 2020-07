Reactia ministrului Nelu Tataru privind mesajul dur transmis de OMS - "Treziti-va la realitate!"

"Cred ca nu este un mesaj doar catre populatie, este un mesaj catre cei care contesta tot ce s-a intamplat in ultimele patru luni, pentru cei care contesta momentul in care aflam, iar la noi este valabil si pentru cei, o parte a esichierului politic, care considera ca tot ce a fost poate fi folosit in interes politic in acest moment", a spus Nelu Tataru, in cadrul unei interventii telefonice la Digi24.Ministrul Sanatatii a mai comentat si ultimele date privind situatia evolutiei cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Reamintim ca, duminica, 5 iulie, conform informatiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategica, situatia era urmatoarea: 391 cazuri noi, 19 decese, 7.831 teste efectuate, in ultimele 24 de ore."Este un numar crescut de cazuri, este un numar crescut si la sfarsitul acestor trei saptamani de cand avem o crestere, luam ca repere numarul de decese, numarul de cazuri de la terapie intensiva care raman peste 200. In plus, avem si decizia Curtii Constitutionale care contesta internarea, contesta carantina, contesta izolarea la domiciliu.In acest context, sunt pacienti care solicita externarea, ei sunt avertizati de catre medicul curant, dupa examenul de aparate si sisteme efectuat de starea in care se afla, indicatiile terapeutice, ce ar fi trebuit urmat, se fac recomandari la externare si sunt pusi in contextul in garda vizavi de o ancheta epidemiologica care ii poate implica in depistarea sau infectarea unor terte persoane ca sunt sub incidenta articolului 352 din codul penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor transmisibile. In acest context, raman cu aceleasi recomandari - cei care au primit recomandarea de izolare la domiciliu sa respecte aceasta izolare, iar familia si cei care sunt apropiati, in anturajul fiecarui pacient externat, pozitiv, sa aiba grija referitor la precautii si recomandari.Exista riscul ca numarul cazurilor sa creasca, noi gestionam o crestere a numarului de cazuri pe trei perioade de relaxare, pe weekenduri prelungite, pe sarbatori si mergand pe o eventuala a patra perioada de masuri de relaxare, dar, in acest context, trebuie sa evaluam foarte bine cresterea numarului de cazuri, iar in context legislativ, in aceste doua zile, noi am pregatit un proiect de lege, tocmai pentru a pune in conformitate un act legislativ cu recomandarile CCR ", a spus Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, intr-o interventie telefonica la postul de teeviziune Digi24.