Reactia OMS dupa ce compania Moderna a anuntat ca vaccinul anti-COVID pe care l-a dezvoltat are o eficienta de 95%. "Raman multe semne de intrebare"

Participantii la studiul clinic trebuie monitorizati timp de inca doua luni pentru posibile efecte adverse, a declarat Soumya Swaminathan in cadrul unei conferinte de presa la Geneva."Au mai ramas multe intrebari cu privire la produsul Moderna si candidatul rival la vaccin al Pfizer, care s-a dovedit de asemenea foarte eficient in studii clinice", a precizat Swaminathan.Trebuie cunoscute mai multe date despre durata protectiei oferite de aceste vaccinuri impotriva noului coronavirus , in ce masura previn cazurile severe de COVID-19 si ce impact au asupra persoanelor varstnice, a adaugat ea.Soumya Swaminathan a spus luni ca se asteapta sa fie disponibile doze "foarte limitate" de vaccin impotriva COVID-19 in prima jumatate a anului 2021, relateaza Reuters. Reprezentanta OMS a precizat ca ramane optimista in acest sens si ca se va putea colabora cu numerosi producatori pentru a avea o gama larga de vaccinuri in cadrul schemei de distributie globala.Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are eficacitate de 94,5%, conform datelor testelor clinice din faza a treia.Este al doilea vaccin produs de o societate farmaceutica din Statele Unite care prezinta un rezultat incurajator, dupa cel al companiei Pfizer, realizat in cooperare cu compania germana BioNTech si care a avut o eficacitate de peste 90% in testele clinice.