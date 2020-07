Reactia PSD la comunicatul lui Iohannis: "Domnule presedinte, ati promulga asa ceva?"

"Acum cateva minute, am urmarit impreuna o declaratie a presedintelui Klaus Iohannis, declaratie in care isi aducea siesi omagii despre modul cum a gestionat Romania in timpul pandemiei. Aducea laude Guvernului Orban, pentru aceleasi lucruri. In acelasi timp acuza, ca de obicei, greaua mostenire pe care a preluat-o de la PSD, in noiembrie anul trecut. Situatia este insa urmatoarea: 614 cazuri noi astazi, 555 de cazuri noi ieri. Acesta este rezultatul gestionarii eficiente a crizei sanitare de catre Guvernul de specialisti impus de Klaus Iohannis. Numarul de teste la milion facute pana in acest moment de Romania este de 42.000. Prin comparatie, Lituania de exemplu, a facut 166.000 de teste la un milion de locuitori. Avem cele mai multe decese din Europa Centrala si de Est: 95 de morti la un milion. Prin comparatie, Polonia, o tara similara Romaniei, are doar 41 de morti la un milion de locuitori. Din perspectiva economica spunem doar o cifra: pana in acest moment, avem peste un milion de oameni someri sau cu contractele de munca suspendate", a afirmat Romascanu.El a precizat ca PSD apreciaza deschiderea lui Iohannis la dialog, insa este "prea putin si prea tarziu"."Domnule presedinte, ce ar insemna sa va ajunga la promulgare proiectul Guvernului PNL privind carantina si izolarea? Ati promulga asa ceva? Astazi in Parlament exact de acest lucru ne ocupam, muncim sa corectam toate incalcarile flagrante de drepturi si libertati propuse de Guvernul dvs. Singurul apel la responsabilitate pe care trebuie sa il faca acum presedinte Romaniei este fata de Guvernul Orban sa nu mai fure, sa renunte la abuzuri si sa guverneze pentru romani si nu doar pentru propriile interese electorale. Apreciem deschiderea de acum a presedintelui spre dialog, dar domnule presedinte este prea putin si prea tarziu", a mai spus Romascanu.Social-democratul a adaugat ca "indiferent cand de mult incearca acum presedintele sa dea vina pe toata lumea, pe romani, pe clasa politica, pe Parlament, pe greaua mostenire, Klaus Iohannis nu se poate spala pe maini de rezultatele Guvernului sau, de jaful facut, in timp ce romanii stateau in case, de distrugerea premeditata a economiei, de suferintele provocate romanilor lasati in afara spitalelor".Acesta a mai spus ca nu l-a vazut pe Klaus Iohannis sa iasa si sa traga de maneca Guvernul PNL atunci cand furau si nici acum, in ultimul ceas, cand liberalii au transformat Romania in oaia neagra a Europei."Nu l-am vazut pe Iohannis sa iasa si sa ii traga de maneca pe liberali cand furau cu nesimtire, prin contracte cu masti, combinezoane, echipamente de protectie, dezinfectanti. Nu l-am vazut pe Klaus Iohannis sa ii traga de maneca pe liberali cand chefuiau la Guvern, in dispretul tuturor regulilor impuse romanilor, sfidand o tara intreaga. Nu l-am vazut pe Klaus Iohannis sa iasa public si sa-i traga de maneca pe liberali nici macar acum ca Romania este transformata acum de Guvernul sau in oaia neagra a Europei. Nu l-am vazut pe Klaus Iohannis sa iasa public, si sa ii traga de maneca pe liberali atunci cand refuzau mainile intinse de Opozitie pentru un dialog constructiv, pentru gestionarea in comun a pandemiei de coronavirus . E rusinos ca, dupa 8 luni, de guvernare sa dai vina tot pe greaua mostenire", a conchis Lucian Romascanu.Reactia purtatorului de cuvant al PSD vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca a transmis Parlamentului informarea privind starea de urgenta instituita pe intreg teritoriu al Romaniei, prin decretele din 16 martie si 14 aprilie. Presedintele a facut apel la colaborare loiala intre institutiile fundamentale ale statului si a facut apel la Parlament sa adopte urgent masurile care sa protejeze oamenii.