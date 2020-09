Reactia sefei sectiei ATI, acuzata ca a intrat in garda cu simptome COVID-19: "Eu nu stiu de unde temperatura, ca eu la intrare aveam 34 de grade. Pe mine ma durea stomacul"

"Pe mine ma durea stomacul"

Personalul de la maternitatea Bucur nu va fi testat

Sefa sectiei de terapiei intensiva a Maternitatii Bucur, Rodica Ologu, a fost diagnosticata cu noul coronavirus . Conducerea spitalului Sfantul Ioan, in subordinea caruia se afla maternitatea, sustine ca "d-na doctor Rodica Ologu, sef de sectie ATI maternitatea Bucur, s-a prezentat la serviciu fiind de garda, desi prezenta simptome sugestive pentru infectia cu COVID-19", potrivit Stirile ProTv "Cu buna stiinta, doctorita Ologu a evitat completarea rubricii de temperatura din cadrul chestionarului de triaj, desi prezenta febra. Medicul a purtat echipament de protectie pe toata durata garzii si a stat izolat in cabinet", a declarat conducerea spitalului Sfantul Ioan.Doctorita Rodica Ologu se apara si sustine ca nu a avut febra si nici simptome specifice infectarii cu COVID-19. "Eu nu stiu de unde temperatura, ca eu la intrare aveam 34. Nu mi-am notat-o pentru ca ma simteam incinsa, dar pe mine ma durea stomacul".Intrebata daca neaga acuzatiile ca ar fi intrat in tura, desi prezenta simpotme, doctorita sustine ca se simtea rau cu stomacul si avea calduri. "Calduri pe caldura, plus o stare de deshidratare, am venit foarte deshidratata. Mi-au zis si de la spital poate ar trebui un test ca totusi lucrati unde lucrati".A doua zi dupa garda, Rodica Ologu a ajuns cu ambulanta la spitalul Sfantul Ioan. Acolo i s-au recoltat probe pentru COVID-19 si, ulterior, a aflat ca e pozitiva. Banuieste ca s-a infectat in afara maternitatii, dupa un accident auto. "Eu cred ca de la politie , pe 27 august a fost accidentul si m-a luat cu simptome la o saptamana".Pe pagina de Facebook , colegii ii iau apararea. Acestia sustin ca toti sunt expusi riscului de infectare si cer ca toate cadrele medicale sa fie testate.Doctorita Rodica Ologu este internata la Spitalul Victor Babes si se simte bine. Pana acum este singurul angajat infectat al maternitatii, iar conducerea a trimis un epidemiolog la maternitate pentru ancheta . Seful spitalului sustine ca vor fi testati doar angajatii cu simptome.De la debutul pandemiei, 2796 de cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19.Intr-un comunicat de presa, dat publicitatii de Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan", se mentioneaza ca personalul de la maternitatea Bucur nu va fi testat in urma aparitiei cazului medicului Rodica Ologu."Conform declaratiilor pe propria raspundere, intreg personalul medical de la maternitatea Bucur a purtat echipamente de protectie. Prin urmare, nu exista contacti directi cu medicul infectat care sa necesite testarea, in conformitate cu Definitia de caz stabilita de Institutul National de Sanatate Publica", se arata in comunicat.Colegiul Medicilor s-a autosesizat dupa ce cazul a fost prezentat, apoi Spitalul Sf.Ioan, de care apartine Maternitatea Bucur, a reactionat oficial."Investigatia Comisiei de Jurisdictie va analiza punctele de vedere ale medicului si conducerii spitalului, precum si toate documentele medicale, ale anchetei epidemiologice si ale anchetei disciplinare de la nivelul institutiei" a transmis institutia intr-un comunicat.