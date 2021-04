Reactia Ministerului Sanatatii in cazul evacuarii spitalului Foisor in miez de noapte: "Este regretabil. Ne-am dori ca aceste imagini sa nu se mai repete"

Intr-o postare publicata pe pagina de Facebook , MS sustine ca la orele 19:00, managerul inca nu intocmise documentele necesare pentru eliberarea avizului temporar, iar intarzierea nepermisa a pus pacientii spitalului intr-o situatie regretabila."Situatia pacientilor Covid-19 care necesita ingrijire ATI este critica. De mai bine de o saptamana, in Bucuresti sunt zero locuri ATI disponibile in anumite momente ale zilei.Nevoia locurilor suplimentare in Bucuresti nu este ceva ce poate fi pus vreun moment in discutie. In acest moment, 29 pacienti Covid-19 sunt intubati si ventilati in sectiile UPU din Bucuresti. Transformarea spitalului Foisor in spital Covid-19 a fost solutia identificata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta si avizata de Ministerul Sanatatii in cursul zilei de astazi.Aceasta decizie a fost luata datorita faptului ca Spitalul Foisor are 26 de paturi ATI, 6 medici ATI - si in momentul deciziei avea numai 3 pacienti internati in ATI. De asemenea, a fost identificata resursa umana de specialitate care sa poata, impreuna cu specialistii Spitalului Foisor, oferi pacientilor Covid-19 ingrijirea de care au nevoie.Evacuarea si transferul pacientilor Covid-19 negativ care au fost internati la Spitalul Clinic Foisor este in sarcina DSU, sub coordonarea Dr. Bogdan DINU din cadrul UPU-SMURD Bucuresti.Pentru demararea procesului de evacuare a fost necesar acceptul spitalului, spital ce apartine de ASSMB, aflat sub autoritatea Primariei Municipiului Bucuresti", se arata in comunicatul postat noaptea de trecuta pe pagina de Facebook a Ministerului Sanatatii.In comunicat se arata ca spitalul Foisor fusese informat inca de vineri dimineata ca urmeaza sa fie tranformat in unitate suport COVID-19."Spitalul Foisor a fost informat inca de dimineata despre iminenta transformarii spitalului. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica au fost la spital inca de la orele 11:00.La orele 19:00, managerul inca nu intocmise documentele necesare pentru eliberarea avizului temporar.Intarzierea nepermisa a pus o parte din pacientii spitalului intr-o situatie regretabila. Modul cum a decurs evacuarea este regretabil si ne-am dori ca aceste imagini sa nu mai fie vreodata repetate.In Spitalul de Ortopedie Foisor erau internati un numar de 105 pacienti. 13 dintre acestia au fost transferati cu ambulante SMURD si SABIF: 1 la Elias, 4 la Floreasca, 5 la Universitar, 1 la Bagdasar, 1 la SJU Buzau, 1 cu ambulanta la domiciliu in Galati. Dintre ceilalti 92 pacienti, 25 erau programati pt interventii chirurgicale iar 67 erau pacienti deja operati, care urmau sa fie externati la domiciliu.Toti pacientii au fost externati de catre medicii curanti, tinand cont de starea lor de sanatate si de indicatiile de tratament. Conform informatiilor disponibile la nivelul Ministerului Sanatatii, pentru toti cei care au solicitat acest lucru a fost chemata o ambulanta", potrivit comunicatului MS.Ministrrul Sanatatii va urmari alaturi de Departamentul pentru Situatii de Urgenta situatia tuturor pacientilor externati din spitalul Foisor.Ministerul Sanatatii va depune eforturi alaturi de Departamentul pentru Situatii de Urgenta pentru operationalizarea de urgenta a ingrijirii pacientilor Covid-19 in spitalul Foisor.Ministerul Sanatatii va solicita o analiza amanuntita a cauzelor pentru situatia creata si pentru modul in care s-a desfasurat interventia.