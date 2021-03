Reactii alergice severe dupa imunizarea cu vaccinul Pfizer suferite de noua femei din Japonia

Potrivit Ministerului Sanatatii, mai multe unitati medicale au raportat ca angajate ale lor cu varste cuprinse intre 20 si 50 de ani au prezentat reactii de tip anafilactic dupa ce au fost inoculate cu vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de gigantul farmaceutic american Pfizer si de partenerul sau german BioNTech.Ministerul nipon a precizat ca femeile fusesera inoculate cu vaccinul Pfizer luni si ca, in pofida reactiei alergice severe, toate se simt bine in prezent.O investigatie condusa de un grup de experti din cadrul Ministerului Sanatatii a fost solicitata sa investigheze daca dozele de vaccin Pfizer sunt responsabile pentru producerea in cazul acelor femei a unor reactii severe care pot sa duca la soc anafilactic.Ministerul si presa locala au raportat ca pana marti, la ora 17.00, 107.558 de lucratori din sistemul medical fusesera vaccinati. Dintre acestia, 17 femei au prezentat reactii alergice de tip soc anafilactic.Potrivit postului public NHK, rata celor care prezinta reactii de acest tip dupa ce primesc vaccinul Pfizer a fost de aproximativ un caz la 6.300 de persoane, sau aproximativ 0,00015.Socul anafilactic este potential letal si este cauzat de o reactie alergica severa la un antigen fata de care organismul a devenit hipersensibil.