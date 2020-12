Care sunt reactiile adverse ale vaccinului anti-Covid 19. Explicatiile coordonatorului campaniei de vaccinare

"Studiile clinice efectuate la acest moment genereaza un profil de siguranta foarte bun, in sensul in care s-au inregistrat reactii adverse obisnuite, reactii adverse care nu necesita o atentie medicala deosebita si sunt cele inregistrate in orice tip de activitate de vaccinare si de proces de vaccinare. Ma refer in mod deosebit la reactiile adverse locale, cu durere locala, roseata, tumefactie si reactii adverse generale, cum sunt dureri musculare, dureri articulare, dureri de cap, febra.Sunt reactiile adverse care au fost raportate de parte dintre persoanele care au fost vaccinate in studii clinice, insa vreau sa subliniez ca si persoanele din lotul placebo, persoanele care nu au primit vaccin, au raportat, mare parte dintre ele, acest tip de reactii adverse care tin de fapt de trauma locala la momentul intepaturii, o mare parte dintre acestea", a spus Gheorghita intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria intrebat ce reactii adverse ar putea avea vaccinul anti-COVID.El a adaugat ca profilul de siguranta, asa cum reiese in momentul de fata pe termen scurt, este unul "cat de poate de bun" si care "ne creeaza premisele unui vaccin care poate sa fie folosit in deplina siguranta in randul populatiei generale".Valeriu Gheorghita a afirmat ca acest vaccin nu interactioneaza cu ADN-ul uman.Citeste si: In Timis vor functiona 32 de centre de vaccinare impotriva COVID-19