Reactiile oamenilor dupa ce Parintele Calistrat, care vorbea despre conspiratii legate de coronavirus, a fost infectat: Sunteti mielul sacrificat

"Cred ca sunteti mielul sacrificat, pentru ca asa ne-am intors la rugaciunea cea adevarata, facuta din inima pentru ca va iubim si va stimam. Asa am inteles eu aceasta experienta. Insanatosire grabnica, Doamne ajuta!", i-a scris unul dintre urmaritorii de pe Facebook "Sarut mana parinte, va asteptam din nou in mijlocul nostru cu predicile si invataturile dumneavoastra duhovnicesti. Multa sanatate!", i-a urat altcineva."Domnul sa va intareasca sa va dea putere sa va lecuiti de raceala ce sa abatut asupra dumneavoastra, si pe noi pacatosii sa ne miluiasca si sa ne ajute sa trecem clipele acestea grele cu credinta. Doamne ajuta", a scris o femeie.Oamenii sustin ca duc dorul invataturilor propovaduite de preotul de la Manastirea Vladiceni, din Iasi: "Pentru mantuirea noastra, Dumnezeu sa va tina sanatos! Ce fericiti sunt cei care va sunt aproape si cata responsabilitate punem pe umerii dvs. privitor la sufletele noastre. Incerc sa urmez cat pot din ceea ce dvs. ne-ati predicat, ca astfel sa va multumesc pentru efort. In rest, pace!""Doamne ajuta ca sunteti bine si Dumnezeu sa va redea turmei Dumneavoastra sanatos, caci oile fara Baciul bun sunt pierdute!", mai scrie o persoana.Daca pana acum preotul a vorbit in repetate randuri despre o asa-zisa conspiratie cu privire la noul coronavirus , cand boala l-a lovit, duhovnicul s-a convins de gravitatea situatiei. "Nu va mai faceti nici un fel de grija, sunt bine, sunt sub tratament, nu am complicatii, nu am probleme grave de sanatate. Sa nu fim exagerati, sa nu conspiram, sa nu creem confuzii inutile, sunt si eu un om obisnuit, respect si iubesc pe toata lumea, de aceea nu am crezut si nu cred in scenarii sau presupuse ganduri rele asupra mea, din partea cuiva. Dumnezeu Singurul ne apara, ne pazeste, ne mantuieste si ne ocroteste si ne vegheaza fiecare clipa a vietii noastre", a scris preotul pe Facebook.Citeste si: