Realitatea din spitalul din Piatra Neamt: "Cladirile sunt in stare deplorabila, biserica este intretinuta si la inaltime"

Postarea lui Carmen Uscatu:

Asociatia "Daruieste Viata" va construi un spital modular ATI la Piatra Neamt, realizat din 32 de containere si va avea 16 paturi dotate cu echipamente moderne. Spitalul modular ATI de la Piatra Neamt ar urma sa fie gata in cel mult 2 luni."Jurnal de spital de RomaniaNe-am trezit la 05:00, am plecat la 6:00 din Bucuresti. Drumul pe autostrada Bucuresti - Piatra Neamt e pitoresc, pe alaturi e salbaticie, dar am ajuns cu bine la 11:30 la Spitalul Judetean din Piatra Neamt. Unul dintre cele mai moderne spitale de stat din Romania, dat in folosinta cam in acelasi an in care eu m-am nascut. Un spital in care, din grija politicienilor, s-au facut investitii constante, un spital in care, ca in toate spitalele de stat, grija pentru pacient si abordarea holistica a dus la rezultate cu adevarat relevante pentru medicina romaneasca.Mda. Sa ne revenim. Ceea ce apreciez cand intru in curtea oricarui spital de stat din Romania e ca exista o biserica bine intretinuta. E singura cladire care nu e lasata in grija Domnului. Si e bine ca e asa, caci atunci cand vii la un spital, aproape sigur ai nevoie de reculegere. Pentru ca ceea ce ti se intampla acolo, intr-un salon de spital, e un ABUZ. Incepand cu conditiile deplorabile, cu toaleta la comun si continuand cu lipsa medicamentelor, lipsa protocoalelor, personal insuficient, lipsa circuitelor medicale si prezenta infectiilor nosocomiale. La toate acestea cand se adauga si ghinionul si apare cate un incendiu in sectia de terapie intensiva oamenii mor cu zile pe patul de spital.Da, biserica e cea care mi-a atras atentia cand am intrat in curtea Spitalului Judetean din Piatra Neamt. Intretinuta si la inaltime. La propriu. Multe scari pe care trebuie sa le urci. Ma gandesc cat de accesibila e pacientilor aflati intr-un carucior cu rotile. Dar poate n-am vazut eu detaliile.Apoi mi-au atras atentia toate cladirile aflate in stare deplorabila. Cladiri de spital. Una singura era noua. A unei clinici private. La etajul unu al clinicii private se afla un bloc operator bine dotat dar abandonat din 2016, care e al spitalului de stat. Da, un proiect in care s-au bagat multi bani, din banii nostri, si care nu salveaza vieti. Bani ingropati. De cine? Nu stim. Dar ar fi bine sa aflam.Mi-a mai atras atentia domnul Ionel. Ionel Arsene. Cel care a facut apel la clasa politica. A venit la intalnire si a incercat sa se remarce in toate discutiile. Eu imi doresc de la politicieni sa se remarce prin proiectele implementate. Si prin sustinerea proiectelor societatii civile. Caci, iata, stim ce facem. Si ne bazam pe echipe de profesionisti caci singurul nostru interes e sa-i ajutam pe cei aflati in dificultate si sa fim transparenti cu donatorii. Lucruri simple dar nu la indemana oricui.Una peste alta, vrem sa credem ca dupa discutiile avute astazi cu managementul spitalului, cu reprezentanti ai DSP, ISU, cu medici, vom reusi sa facem, cu ajutorul vostru, al doilea spital modular, la Piatra Neamt. Pentru ca inima acestui spital de 800 de paturi a ars.Pentru ca niste semeni ai nostri nu au avut nicio sansa cand au calcat pragul acestui spital. Pentru ca fara o sectie de terapie intensiva acest spital nu mai poate salva vieti.Am citit astazi in ochii medicilor prezenti la intalnire multa speranta. Speranta ca le putem fi alaturi ca ei sa isi poata salva pacientii.#Impreuna #NoiFacemUnSpital #AlDoileaSpitalModularMultumim de incredere. Si de sustinere."