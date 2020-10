Record COVID-19 la nivel global: 400.000 de cazuri noi intr-o zi

Europa a ajuns sa fie in ultimele saptamani noul epicentru al coronavirusului, cu o medie de 140.000 de cazuri pe zi in ultima saptamana. Europa are mai multe cazuri zolnice decat India, Brazilia si SUA la un loc.Din 100 de infectii semnalate in lume, 34 au fost din tari europene. Regiunea are un milion de noi cazuri la fiecare noua zile si a inregistrat peste 6,3 milioane de cazuri de la startul pandemiei.Mai multe tari europene inchis scolile si anuleaza operatiile optionale.America Latina a inregistrat aproximativ 27 la suta din totalul cazurilor de coronavirus, aceasta regiune fiind urmata de Asia, America de Nord si Europa.