Record de cazuri de coronavirus in Florida - 15.000 de infectari in 24 de ore

Totalul, publicat duminica de Departamentul de Sanatate din Florida, reprezinta o crestere de aproape jumatate (47%) in raport cu numarul de noi cazuri constatate fata de ziua precedenta.Statul din sud-estul Statelor Unite a cunoscut si 45 de noi decese din cauza coronavirusului.In cinci zile, Florida a inregistrat 55.842 de cazuri pozitive.Pana in prezent, recordul de coronavirus in 24 de ore intr-un Stat a fost detinut de California, cu 11.694 anuntate miercuri, urmat de statul New York, cu 11.571 de persoane recunoscute pozitive din 14 aprilie.Guvernatorul republican al Floridei Ron DeSantis a decis iesirea treptata din izolare la 4 mai, inainte de mare parte dintre statele tarii.Joi, directorul Institutului american al bolilor infectioase, Anthony Fauci, a estimat public ca Florida a iesit din izolare inainte ca toti indicatorii de sanatate publica sa o justifice.Ron DeSantis a contestat acest diagnostic, afirmand ca decizia sa s-a bazat pe cifrele privind infectiile din vremea respectiva.La sfarsitul lui iunie, guvernatorul a revenit si a impus inchiderea barurilor pentru a incerca sa limiteze raspandirea virusului, cu toate acestea cifrele au continuat ca creasca.Ron DeSantis a refuzat pana in prezent sa impuna purtarea mastii obligatoriu in Florida, afirmand ca decizia revine comunitatilor locale.