Austria: Numar record de contaminari cu COVID-19

Rata de infectare este mai mare toamna aceasta decat inainte de masurile de izolare impuse la inceputul lui martie pentru a frana pandemia si ridicate apoi in primavara, cu o medie de 910 contaminari in decurs de 24 de ore in ultimele sapte zile, potrivit autoritatilor.Saptamana aceasta, guvernul a exclus un al doilea lockdown, afirmand ca doar in jur de 5% dintre locurile de la terapie intensiva sunt ocupate in aceasta tara a Uniunii Europene cu 8,8 milioane de locuitori.Portul mastii este obligatoriu in Austria in magazine si sunt aplicate diverse masuri de distantare sociala, revizuite in mod regulat.Mai multe tari, printre care Germania, de unde provin aproape 40% dintre turistii ce viziteaza Austria, au emis avertismente pentru calatori cu privire la aceasta destinatie, cautata pentru oferta sa culturala si sportiva.Doar 53% dintre locuitorii Austriei cred in prezent ca executivul gestioneaza bine criza sanitara, potrivit unui sondaj Gallup realizat online la inceputul lui octombrie, pe un esantion de 1.000 de persoane reprezentative pentru populatia austriaca.Procentul de aprobare era de 91% cand au fost introduse primele masuri sanitare.Joi, in Austria se inregistrau de la inceputul pandemiei 52.271 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus, precum si 853 de decese.In Ungaria, numarul de decese cauzate de COVID-19 a atins un nivel record miercuri, cu 24 de morti , totalul de decese cauze de noul tip de coronavirus ajungand in aceasta tara la aproape 900.Slovacia si Republica Ceha, doua tari vecine cu care Austria intretine relatii stranse, au impus saptamana trecuta starea de urgenta, in incercarea de a opri al doilea val de contaminare.