Record de cazuri noi de COVID-19 in Germania. Peste 18.000, in doar 24 de ore

Astfel, numarul total de contaminari din Germania a ajuns la 499.694. Potrivit Institutului Robert Koch, numarul de decese a crescut si el pana la 10.349, cu 77 mai multe fata de ziua precedenta.Vineri s-a inregistrat a treia zi consecutiv in care Germania si-a doborat "recordurile" in ceea ce priveste contaminarile. Joi, Germania a inregistrat alt record, de 16.774 de infectari.Aceasta resurgenta a contaminarilor survine in conditiile in care Germania federala si guvernele landurilor au convenit miercuri sa inaspreasca restrictiile privind contactele intre persoane pentru luna noiembrie, in scopul stavilirii contaminarilor cu noul tip de coronavirus inainte de Craciun.Facilitatile culturale si de recreere vor fi suspendate, restaurantele si barurile vor fi inchise, iar intalnirile in aer liber vor fi limitate la membrii a maxim doua gospodarii, cu un maxim de 10 persoane. Aceste restrictii vor intra in vigoare luni.De asemenea, meciurile de fotbal din Bundesliga se vor desfasura fara spectatori, activitatile sportive la nivel de amatori vor fi interzise, iar salile de fitness, bazinele de inot, saloanele cosmetice, de masaj si de tatuaje vor fi inchise.Cancelarul federal Angela Merkel a pledat joi in favoarea restrictiilor inasprite din noiembrie, considerandu-le adecvate, necesare si proportionale.