Peste 14.000 de cazuri noi de COVID-19 in Rusia, intr-o singura zi

In total, Rusia a inregistrat de la inceperea pandemiei 1.340.409 de cazuri si 23.205 de decese. In ultimele 24 de ore au fost raportate 239 de decese.Ministrul rus al sanatatii, Mihail Murasko, a subliniat miercuri ca "numarul contagierilor in aceasta saptamana a crescut de la 41 de cazuri la 100.000 de persoane la 53 de persoane la 100.000 in tara". Acest lucru reprezinta "comparativ cu saptamana trecuta o crestere de aproape 26 %", a declarat el la o sedinta pe teme de sanatate a Parlamentului.Murasko a informat ca guvernul a alocat aproximativ 300 de miliarde de ruble (3,8 miliarde de dolari) pentru a sprijini regiunile ruse in lupta impotriva coronavirusului. Ministrul Sanatatii a subliniat ca aceste resurse au fost destinate imbunatatirii conditiilor din spitale si alocarii unor sume suplimentare pentru angajatii din sectorul sanitar.Desi numarul contagierilor este in crestere, autoritatile ruse nu au optat pentru adoptarea de masuri drastice, dar au reiterat apelurile la mentinerea distantarii fizice, respectarea masurilor de igiena si purtarea mastilor sanitare.La Moscova, principalul focar al tarii si unde scolile sunt inchise, bolnavilor cronici si persoanelor de peste 65 de ani li s-a recomandat sa ramana acasa. Totodata, autoritatile locale promoveaza telemunca, acolo unde este posibil.In ultimele 24 de ore, capitala rusa a inregistrat 4.573 noi cazuri de COVID-19.Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a reamintit ca saptamana aceasta se incheie vacanta de toamna si ca elevii din clasele primare vor reveni la cursuri, in timp ce elevii din clasele gimnaziale vor face cursurile online.Potrivit municipalitatii moscovite, decizia tine cont de faptul ca numarul contagierilor in randul scolarilor este mai mare la elevii din cursurile gimnaziale.