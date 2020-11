Record de cazuri noi de COVID-19 in Rusia. Peste 20.000 de imbolnaviri

O agentie federala rusa a raportat 20.582 de cazuri noi de COVID-19 la nivelul intregii tari, potrivit statisticilor zilnice publicate pe site-ul sau.Rusia, care are o populatie de aproximativ 145 de milioane de locuitori, ocupa locul al patrulea in clasamentul tarilor cu cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, inregistrand un total de peste 1,7 milioane de cazuri de la inceputul pandemiei de COVID-19.Autoritatile ruse au ordonat populatiei sa poarte masti sanitare in toate spatiile publice aglomerate, mai ales in transportul public, in cadrul eforturilor depuse pentru a preveni raspandirea virusului.Presedintele Vladimir Putin a respins ipoteza impunerii unui nou lockdown, dupa ce aceasta masura, adoptata aproape in intreaga Rusie in prima parte a anului 2020, a avut efecte devastatoare asupra economiei nationale, care se confrunta deja cu dificultati majore.Rubla ruseasca a pierdut aproape un sfert din valoarea ei in raport cu dolarul american de la inceputul acestui an, devalorizandu-se de la 61 de ruble pentru un dolar in primele zile ale lunii ianuarie pana la aproape 80 de ruble pentru un dolar in prezent.