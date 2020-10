Record de cazuri noi de COVID-19 in SUA. Peste 90.000, in doar 24 de ore

America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu.De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi perioada de timp, din cauza covid-19 in Statele Unite - cea mai afectata tara din lume de pandemie ca numar de morti Bilantul total al mortilor din cauza covid-19 a crescut la 228.625 de la inceputul epidemiei, iar cel al cazurilor la 8,94 milioane.Statele Unite au inregistrat sambata un "record" de 88.973 de cazuri de covid intr-o singura zi.In prezent, in cea mai dificila situatie se inregistreaza in nordul Statelor Unite si Midwestul.Cu cinci zile inainte de alegerile prezodentiale, candidatul democrat Joe Biden a facut din gestionarea crizei sanitare principalul ungjo de atac impotriva presedintelui republican in exercitiu Donald Trump Celula de criza in lupta impotriva epidemiei de la Casa Alba a indemnat la masuri stricte impotriva biolii, relateaza Reuters."Urmam o traiectorie dificila. Ne indreptam intr-o directie gresita", a subliniat doctorul Anthony Fauci din cadrul celulei de criza.Faucia precizat ca numarul cazurilor creste in 47 de state americane, inclusiv in state-cheie in alegerile de marti.