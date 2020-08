Record de cazuri noi de COVID-19 in Iran

"Am pierdut din pacate 208 dintre dragii nostri compatrioti afectati de virus" in cursul ultimelor 24 de ore, a indicat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Sima Sadat Lari, bilantul total al victimelor fiind de 17.190 in Iran.Republica islamica se confrunta de la sfarsitul lunii iunie o crestere a mortalitatii zilnice cauzata de virus, ceea ce a obligat guvernul sa reimpuna purtarea mastii in spatiile inchise.Potrivit lui Lari, situatia este ingrijoratoarein 25 din 31 de provincii din tara, dintre care Qom (centru), primul focar al bolii in februarie, care "a cunoscut o crestere foarte mare a cazurilor de infectie si internare (in martie)".Ministerul Sanatatii "constata din nou o tendinta crescuta a cazurilor de spitalizari zilnice" in provincia Qom, a precizat Lari, afirmand ca se teme de o crestere a epidemiei in aceasta regiune.Cele 2.685 de noi cazuri inregistrate de minister, totalizand 309.437 de pacienti, ceea ce face din Iran cea mai afectata tara din Orientul Mijlociu de epidemie.Pentru a stopa raspandirea bolii, Iranul a luat masuri de restrictie, fara a impune vreodata izolarea sau carantina.Potrivit publicatiilor iraniene, Khosro Sinai, 79 ans, cineast premiat la numeroase festivaluri oficiale iraniene si internationale, a murit sambata din cauza Covid-19.