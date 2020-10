Record de cazuri noi de COVID-19, decese si spitalizari in Bulgaria

Autoritatile au anuntat 1.472 noi cazuri, cu 10 % mai multe decat recordul anterior inregistrat miercuri, si 29 noi decese, cele mai ridicate cifre de la izbucnirea pandemiei in aceasta tara de 7 milioane de locuitori. Au fost internati 1.732 de pacienti, cu 6 % mai mult decat in ajun, dintre care 107 se afla la terapie intensiva.Mai multe spitale au avertizat deja ca se afla la limita privind capacitatea lor de a primi noi bolnavi de COVID-19, iar mass-media bulgare au informat ca spitale din orase precum Plovdiv si Dimitrov au refuzat sa mai primeasca astfel de pacienti.De joi a intrat in vigoare obligativitatea purtarii mastilor in toate spatiile publice din aer liber unde nu poate fi mentinuta distanta de securitate de 1,5 metri intre persoane.