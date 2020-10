Record de decese zilnice cauzate de COVID-19 in Rusia. Numarul total al victimelor a ajuns la 27.000

Oficialii rusi au dezvaluit ca bilantul deceselor le include doar pe cele cauzate in mod direct de virus. Pacientii cu coronavirus care au murit din alte cauze nu au fost inclusi in acest bilant.In timp ce Rusia a ajuns pe locul al patrulea in topul tarilor cu cele mai multe contagieri, cu peste 1,5 milioane de cazuri, numarul deceselor provocate de aceasta boala ramane relativ scazut.Prin comparatie, Franta, pe locul cinci la numarul de contaminari, cu aproximativ 1,2 milioane de cazuri, a raportat peste 35.000 de decese.Guvernul rus a ordonat marti barurilor si restaurantelor din intreaga tara sa se inchida intre orele 23:00 si 6:00 ca masura de precautie impotriva raspandirii virusului.Mastile medicale au devenit obligatorii in toate locurile publice aglomerate, in mijloacele de transport in comun, dar si in taxiuri si in ascensoare, potrivit unui decret publicat pe site-ul unei autoritati federale de sanatate.Presedintele rus Vladimir Putin a cerut respectarea masurilor de precautie, insa a respins impunerea unor masuri mai stricte, cum ar fi o alta perioada de carantina, dupa ce prima a afectat economia tarii la inceputul acestui an.