Turcia a inregistrat cel mai mare numar de decese cauzate de COVID-19 in 24 de ore

Noile decese cauzate de pandemie anuntate de ministrul Sanatatii au ridicat la 12.084 numarul victimelor in Turcia la mai mult de 435.000 de cazuri inregistrate oficial. Precedentul record de decese a fost inregistrat pe 19 aprilie cu 127.Cele mai recente cifre au fost anuntate cu putin timp inainte de intrarea in vigoare vineri a unei serii de masuri destinate sa incetineasca raspandirea epidemiei.Astfel, restaurantele si cafenelele vor putea vinde doar la domiciliu, iar turcilor nu li se va permite sa iasa la sfarsit de saptamana intre orele 20.00 si 10.00.De altfel, centrele comerciale, supermarketurile si patiseriile isi vor inceta activitatea la ora 20.00, incepand de vineri, iar cinematografele vor ramane inchise pana la sfarsitul anului. Cursurile se vor face la distanta pana la sfarsitul lui decembrie.Anuntand aceste restrictii, marti, presedintele Recep Tayyip Erdogan a prevazut ca daca epidemia continua, Guvernul va fi "constrans sa ia masuri si mai drastice".Organizatiile medicilor afirma ca numarul real al cazurilor si al deceselor in Turcia este mult superior celui anuntat de Ministerul Sanatatii.Primarul Istanbulului Ekrem Imamoglu, opozant al lui Erdogan, a cerut saptamana trecuta carantinarea capitalei economice a tarii, care este prima afectata de pandemie.Potrivit acestuia, numarul persoanelor care mor in fiecare zi in Istanbul este superior celui zilnic anuntat de Guvern pe tot teritoriul tarii.Citeste si: Situatie grava in Ilfov. Sase localitati din jurul Bucurestiului intra in carantina de sambata seara