Record de infectari cu COVID-19 in Indonezia. 1.262 de cadeti si instructori, depistati pozitiv intr-un centru militar

Pana in prezent, Indonezia, a patra cea mai populata tara din lume, a raportat un total de 70.736 de cazuri de infectare.Expertii in sanatate publica suspecteaza insa ca, dat fiind numarul limitat de teste, bilantul real al infectarilor ar putea fi mult mai mare, ceea ce guvernul neaga, cerand populatiei sa nu intre in panica.Joi, numarul deceselor a fost de 58, ceea ce ridica bilantul total la 3.417, a precizat Achmad Yurianto, responsabil in cadrul Ministerului Sanatatii, intr-o conferinta de presa.Date partiale adunate in 20 din cele 35 de provincii de grupul de voluntari Kawal COVID-19, de pe site-uri ale autoritatilor locale, au aratat un numar suplimentar de 6.847 de decese ale unor persoane care nu au fost testate, dar au prezentat simptome acute de infectare cu coronavirus. Guvernul central nu include in bilant astfel de cazuri, ci doar pe ale pacientilor confirmati.Yurianto a atribuit inmultirea cazurilor noi faptului ca oamenii nu poarta masti pe fondul relaxarii restrictiilor.Potrivit responsabilului, un nou focar semnificativ a aparut intr-un centru militar de pregatire din Java de Vest, unde 1.262 de cadeti si instructori au avut teste pozitive la coronavirus."Ii rugam pe oameni sa ramana calmi, sa nu se panicheze, pentru ca situatia este gestionata profesionist, conform standardelor internationale", a spus el.Potrivit lui Yurianto, 13.732 de persoane care prezinta simptome acute de COVID-19 se afla sub observatie medicala atenta, urmand sa fie testate in curand.Alte 38.498 sunt monitorizate pentru ca au intrat in contact cu persoane infectate.Presedintele Joko Widodo a declarat joi, in timpul unei vizite in provincia Kalimantanul Central, ca tara trebuie sa tina simultan sub control atat criza de sanatate publica, cat si caderea economica.Este posibil ca PIB al Indoneziei sa fi inregistrat o contractie de 5,1% in aprilie-iunie din cauza pandemiei.