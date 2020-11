Record de infectari cu noul coronavirus, intr-o singura zi, in Iran

Cu 10.463 de cazuri noi confirmate in intervalul duminica - luni, Iranul a depasit un nou prag simbolic la doar trei zile dupa ce trecuse de 9.000 de cazuri intr-o singura zi, potrivit statisticilor oficiale publicate de Ministerul Sanatatii din aceasta tara.In acelasi interval, autoritatile sanitare iraniene au raportat 458 de noi decese cauzate de SARS-CoV-2, aproape la fel ca in ziua precedenta, cand numarul deceselor zilnice a stabilit un nou record - 459 de morti Iranul este cea mai afectata tara din regiunea Orientului Apropiat si Mijlociu de pandemia de COVID-19.Dupa anuntarea primelor cazuri in februarie, maladia COVID-19 a cauzat 38.749 de decese in aceasta tara dintr-un total de 692.949 de persoane infectate, conform statisticilor oficiale, pe care insisi reprezentantii statului iranian le considera subevaluate.Potrivit agentiei de presa Irna, guvernatorul din Teheran, Anoushirvan Mohseni-Bandpey, a declarat luni ca plasarea in carantina a capitalei tarii, ceruta de mai multi experti si oficiali iranieni in aceste zile, nu mai reprezinta un subiect de actualitate dupa noile restrictii anuntate sambata de autoritatile nationale.Aceste masuri, care vor ramane in vigoare pentru o luna, vizeaza inchiderea activitatilor economice considerate neesentiale (precum micile magazine - cu exceptia bacaniilor -, centrele comerciale, cinematografele si salile de sport) incepand cu ora locala 18:00 la Teheran, in capitalele provinciilor iraniene si in mai multe orase care au un numar mare de locuitori.