Italia: 623 de morti in doar 24 de ore. Tara a depasit un milion de cazuri de COVID-19

Bilantul deceselor de la inceputul pandemiei a ajuns in aceasta tara la 42.953 de morti Pentru a permite libera circulatie a cetatenilor au fost efectuate milioane de teste antigen rapide, model preluat si de alte tari, precum Marea Britanie, SUA si Slovacia, in timp ce Franta are la randul ei in vedere o astfel de strategie de efectuare masiva a testelor rapide in farmacii, gari, aeroporturi si in centre dedicate.Insa acuratetea acestor teste este mai redusa fata de testele moleculare PCR, motiv pentru care unii specialisti dezaproba campaniile de teste rapide.In urma noului val epidemic Italia si-a inchis barurile, restaurantele si magazinele in zonele cele mai afectate si a impus interdictia de circulatie nocturna la nivel national.Dar guvernul italian evita deocamdata un lockdown generalizat cum a fost in primavara, efectuarea de teste rapide fiind elementul esential al acestei strategii, desi testarea masiva, atat prin teste PCR cat si prin teste antigen rapide, nu a condus la o stopare a epidemiei.Citeste si: VIDEO Un italian de 81 de ani a cantat o serenada in curtea spitalului pentru sotia sa, bolnava de COVID-19