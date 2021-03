Record de spitalizari in Bulgaria: numarul pacientilor cu COVID-19 internati a ajuns la 7.600

Restrictiile din Bulgaria

Dintre cei spitalizati, 612 (cu 35 mai mult decat marti) se afla la terapie intensiva.Cazurile active au ajuns in prezent la 47.173, atingand o noua cifra maxima de la declansarea pandemiei in urma cu un an in aceasta tara balcanica cu o populatie de 7 milioane de locuitori. Numarul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 11.579, dintre care 107 raportate in ultimele 24 de ore.Inspectia Regionala Sanitara din Sofia a cerut sa fie reimpuse restrictiile de sambata 20 martie, cu inchiderea scolilor, centrelor comerciale neesentiale, activitatilor culturale, salilor de sport si restaurantelor, dupa relaxarea acestora in data de 1 martie.Potrivit datelor Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), in Bulgaria incidenta deceselor provocate de COVID-19 a ajuns in ultimele doua saptamani la 109,33 la 100.000 de locuitori, fiind a patra cea mai mare din Uniunea Europeana de la declansarea pandemiei.De asemenea incidenta noilor contagieri a ajuns la 340,10 la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile.