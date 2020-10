Record negativ de noi cazuri de COVID-19, in Bucuresti: 517 de imbolnaviri, in 24 de ore. Care sunt judetele afectate de coronavirus

Situatia numarului de cazuri noi de coronavirus pentru fiecare judete in parte si Capitala

Situatia este ingrijoratoare si in judetele Bacau, Iasi si Ilfov, unde numarul infectiilor este mai mare de 100 pentru fiecare zona in parte.Cele mai afectate judete sunt: Bacau (168), Brasov (78) Constanta (76), Iasi (107), Ilfov (102), Neamt (70), Prahova (77), Timis (79) si Vaslui (78).1. Alba 1928 442. Arad 2774 373. Arges 5561 165. Bihor 3671 506. Bistrita-Nasaud 1541 177. Botosani 1708 249. Braila 2433 2810. Buzau 2823 2311. Caras-Severin 1406 2412. Calarasi 855 913. Cluj 3566 6615. Covasna 1285 4416. Dambovita 4110 3217. Dolj 2939 5818. Galati 4359 2419. Giurgiu 1168 2820. Gorj 2022 2221. Harghita 1057 2722. Hunedoara 2407 2523. Ialomita 1282 826. Maramures 2139 3227. Mehedinti 1436 628. Mures 1938 4430. Olt 1909 3732. Satu Mare 745 1733. Salaj 760 1734. Sibiu 2278 3735. Suceava 6649 4736. Teleorman 1396 4438. Tulcea 929 1740. Valcea 2397 6841. Vrancea 2740 1843. - 131 1De la inceputul pandemiei, in Romania au fost confirmate 132.001 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 105.582 de pacienti au fost declarati vindecati.