Rectorul Universitatii Babes-Bolyai, scenariu hibrid la Cluj cu studentii din primul si ultimul an

"Intrebarea este ce vom face din luna octombrie, adica daca aducem studentii in Cluj sau nu-i aducem, fiindca asta poate sa dinamizeze intregul mediu socio-economic. Deocamdata, va spun sincer ca lucram pe mai multe scenarii. Scenariul pe care speram sa-l putem implementa este sa ne intoarcem la modalitatea clasica de predare si atunci in Cluj automat vor veni mai multi studenti decat am avut in 2019, fiindca si la admitere, in acest an, am avut cu aproximativ 3.000-4.000 de studenti mai mult. (...) Celalalt scenariu pe care nu ni-l dorim absolut deloc este ca Guvernul sa ne impuna sa facem absolut totul online", a precizat miercuri, intr-o conferinta de presa, Daniel David.Acesta a adaugat faptul ca spera sa poata fi implementat un scenariu hibrid, prin care sa vina la Cluj-Napoca macar studentii de anul I, si cei din ultimul an, din zona stiintelor experimentale, precum biologie, chimie, fizica, stiinta mediului si vocationale, precum teatru, sport, unele zone din teologie."Scenariul hibrid este ca cei de anul I de la toate facultatile sa vina in Cluj, iar in cazul lor se vor tine in regim clasic seminariile si laboratoarele. Cursurile vor fi oricum online, fiindca nu poti sa pui intr-o sala de clasa 150 sau 200 de studenti. Iar in ceea ce priveste facultatile experimentale si vocationale, vom avea in varianta clasica si activitatile din ultimul an de studiu, astfel incat sa nu le afectam sansa de a-si face cercetarile pentru tezele de licenta si disertatie. Deci vor fi studenti in Cluj, dar fara cei care sunt in anul II la licenta sau in anul II la masterat. Cu doctoranzii, ei nu reprezinta un numar foarte mare si intentionam sa facem in regim clasic. Sigur, acesta este un plan pe care-l avem. O sa-l punem in discutie si in comunitatea noastra si vom cere parerea ministerului. Foarte putin probabil sa ne intoarcem la varianta obisnuita, la varianta clasica. Ne-am dori, dar nu cred ca se va intampla lucrul acesta", a subliniat rectorul UBB.Daniel David a mai precizat ca municipiul Cluj-Napoca este unul in care ponderea studentilor este de 15% din populatie, comparativ cu Bucurestiul, unde studentii reprezinta 5% din populatie.