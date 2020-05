Redeschiderea scolilor in Danemarca nu a provocat cresterea numarului de infectari

Ziare.

com

Danemarca a fost una dintre primele tari care au relaxat restrictiile pe 15 aprilie dupa o perioada de o luna de izolare la domiciliu, permitand elevilor de pana la clasa a cincea sa revina la cursuri, noteaza Reuters."Nu a fost constatat niciun efect negativ in urma redeschiderii scolilor", a declarat Peter Andersen pentru Reuters, mentionand date statistice actualizate miercuri.Cele mai recente date nu au aratat o crestere semnificativa in ceea ce priveste numarul infectarilor in randul copiilor cu varste cuprinse intre 1 an si 19 ani in saptamanile care au urmat redeschiderii partiale a scolilor."Pe baza experientelor preliminarii pe care le-am avut, planificarea redeschiderii s-a dovedit o solutie prudenta", a mai precizat Andersen.