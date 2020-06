"Refuzul de a purta masca creste dramatic riscul de infectare cu COVID-19", spun cercetatorii

Ziare.

Un studiu realizat de o echipa de cercetatori a Universitatii Texas A&M a descoperit cacu virusul COVID-19.Renyi Zhang, profesor al Universitatii Texas A&M si colegii de la Universitatea Texas, Universitatea California-San Diego si California Institute of Technology si-au publicat lucrarile in editia curenta a PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), conform Science Daily Echipa a examinat modul in care virusul COVID-19 este transmis de la o persoana la alta. Studiind strategiile adoptate de autoritati in China, Italia si New York, precum si numarul de infectii, cercetatorii au descoperit ca folosirea mastii a redus numarul de infectii cu peste 78.000 in Italia (in perioada 6 aprilie-9 mai) si cu peste 66.000 in New York (in perioada 17 aprilie - 9 mai)."Rezultatele noastre arata clar ca", a spus Zhang."Analizand tendintele pandemice in contextul nepurtarii mastii si proiectand tendinta, prin metoda statistica, am calculat ca peste 66.000 de infectii au fost prevenite prin utilizarea mastii de protectie, in numai o luna si un pic, in New York. In concluzie, purtarea mastii in public reprezinta cea mai eficienta metoda de prevenire a transmiterii interumane. "Purtarea mastii este esentiala in lupta impotriva virusului".Unul dintre coautorii lucrarii este Mario Molina, profesor la Universitatea din California-San Diego si co-beneficiar al Premiului Nobel pentru Chimie din 1995 pentru rolul sau in intelegerea amenintarii la adresa stratului de ozon al Pamantului."Studiul nostru stabileste foarte clar ca folosirea mastilor nu este utila numai pentru a impiedica picaturile de tuse infectate sa ajunga la persoane neinfectate, dar este, de asemenea, crucial ca persoanele neinfectate sa evite inhalarea aerosolilor purtatori de virus, de la persoanele infectate, aerosoli care pot ramane in aer zeci de minute si calatori zeci de metri", a spus Molina.Profesorul Zhang a spus ca rezultatele ar trebui sa transmita un mesaj clar oamenilor din intreaga lume - purtarea unei masti pentru fata este esentiala in lupta impotriva virusului."Distantarea fizica si spalarea mainilor trebuie sa continue, dar nu sunt suficiente.." -a subliniat Zhang.