Regele romilor, Dorin Cioaba, suspect de coronavirus. Rezultatul, concludent 60%

Testul de coronavirus, concludent 60%

Acesta, impreuna cu mai multi membri ai aceleiasi comunitati au participat la o judecata tiganeasca, in Pitesti, si au decis sa se testeze pentru coronavirus dupa ce trei dintre cei care au participat la eveniment s-au simtit rau, scrie Ora de Sibiu Cioaba a explicat ca s-a testat deoarece a fost in contact cu alti oameni bolnavi si este diabetic.Am zis ca am stat cu ei, sunt si diabetic, si am venit sa imi fac un test. Deocamdata, rezultatul este concludent doar in proportie de 60%, nu este, deocamdata, foarte clara situatia. Au fost niste erori, iar maine ma voi testa din nou. Pentru orice eventualitate am zis, daca asa e si legea asa, sa vin sa continui investigatiile", a spus Dorin Cioaba, potrivit Turnul Sfatului El a mai precizat ca va sta 48 de ore internat, dupa cum prevede legea, iar daca este necesar mai mult, om vedea. "Nu este de gluma cu acest virus. I-am vazut si pe colegii mei, care au trecut prin suferinta si asta m-a speriat si pe mine. Acum, in urma tratamentelor, colegii mei se simt mai bine. Nu e nicio rusine, e o boala, probabil o vom face cu totii la un moment dat. De aceea trebuie sa venim la medici, sa anuntam si sa colaboram cu autoritatile, sa ne tratam", a mai spus CioabaLa inceputul epidemiei de coronavirus, un alt focar de coronavirus a existat in Turnisor, doi cunoscuti reprezentanti ai rromilor decedand la Spitalul Judetean din cauza complicatiilor. Citeste despre acesta AICI.