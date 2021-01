VIDEO Regele Salman al Arabiei Saudite a fost vaccinat contra COVID-19

Custodian of the Two Holy Mosques Receives 1st Dose of Coronavirus (COVID-19) Vaccine.https://t.co/SLJEVzcvIi#SPAGOV pic.twitter.com/5s12QhByQw - SPAENG (@Spa_Eng) January 8, 2021

Potrivit agentiei SPA, regele Salman a "primit prima doza a vaccinului" la NEOM, un oras futurist in curs de dezvoltare.La 17 decembrie, Arabia Saudita a inceput o campanie de vaccinare, dupa ce a aprobat utilizarea vaccinului dezvoltat de Pfizer/BioNTech.Arabia Saudita a inregistrat peste 363.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus si peste 6.000 de decese.