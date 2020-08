Regiunea spaniola Galicia interzice fumatul pe strada ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului

Societatea spaniola de epidemiologie a cerut inca din luna iunie interzicerea fumatului in spatiul public, intrucat fumatorii care sunt infectati si asimptomatici pot emite picaturi sau aerosoli care contin virusul. Riscurile in cazul fumatorilor sunt amplificate si de manipularea mai frecventa a mastii (acum obligatorie in spatiul public in toata Spania), de contactele repetate ale degetelor cu buzele prin atingerea tigarilor si de relaxarea separarii intre persoane.Alte regiuni, precum Madrid, Castilla-Leon, Castilla-La Mancha sau Andaluzia, studiaza posibilitatea introducerii acestei masuri.Spania se confrunta din nou cu o crestere accentuata a cazurilor de COVID-19, cu mii de noi imbolnaviri in fiecare zi, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 3.172 de cazuri, bilant din care lipsesc cele din regiunea capitalei Madrid, care inca nu au fost raportate.In virtutea autonomiei de care beneficiaza regiunile spaniole, acestora le revine sarcina de a adopta restrictiile antiepidemice pe care le considera potrivite. Au fost astfel impuse masuri de carantina a unor localitati, s-au limitat vizitele in caminele de batrani, a fost redus programul localurilor deschise pe timpul noptii, au fost instituite restrictii pentru deplasare si pentru vizitele la rude si prieteni, fiind in plus intensificate anchetele epidemiologice si testarea.