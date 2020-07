Reguli drastice in provincia spaniola Catalonia. Purtarea mastii in public va deveni obligatorie

De joi incolo, locuitorii din intreaga regiune vor trebui sa poarte masca in afara locuintei, chiar in situatii in care pastrarea distantarii fizice de 1,5 metri este posibila.In restul Spaniei, acoperirea gurii si a nasului este in prezent obligatorie numai daca distantarea nu poate fi respectata."Ideea este ca masura ar trebui sa se aplice tot timpul si peste tot, independent de distanta dintre persoane", a declarat marti purtatorul de cuvant al lui Torra, Meritxell Budo.Nu se stie pentru moment cat timp va ramane valabila masura sau daca oamenii vor trebui sa poarte masti inclusiv in cafenele sau pe plaja, prevederile detaliate urmand sa fie prezentate in cursul zilei de miercuri. Noile masuri au fost luate dupa o crestere a numarului de cazuri de noul coronavirus in Catalonia.Districtul Segria este primul care a fost plasat in carantina din nou dupa ridicarea restrictiilor, masura care afecteaza 210.000 de oameni. Totusi, marti numarul zilnic al cazurilor noi locale de COVID-19 a scazut de la 188 la 74.Spania a fost una dintre tarile cel mai dur lovite de pandemie, cu 250.000 de cazuri de COVID-19 inregistrate si 28.400 de decese. La nivel national, numarul de infectari a scazut semnificativ de la mijlocul lunii mai.