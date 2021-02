Reguli noi la intrarea in Romania: Ce tip de test Covid-19 este impus si cu cat timp inainte trebuie facut

Principalele masuri din hotararea CNSU:

Astfel, de sambata, ora 00:00, intra in vigoare masurile prevazute de hotararea numarul 9 din 2021 a CNSU. Aceasta hotarare schimba regulile privind testul privind posibila infectare cu COVID-19 pe care trebuie sa-l prezinte romanii care vin in tara din state aflate pe lista galbena.Conform hotararii CNSU, daca persoanele vin cu avionul, trenul ori autocarul, acestia pot sa prezinte un test PCR facut cu 72 de ore inaintea imbarcarii, si nu inaintea intrarii in tara, cum se stabilise anterior.Testul, spun autoritatile, nu mai este insa obligatoriu. Cei care prezinta testul vor sta in carantina zece zile, iar cei care nu il pot prezenta, 14 zile. In acest ultim caz, exista o exceptie, care se aplica in cazul in care persoanele vin din Marea Britanie. Pentru acestea, testul Covid-19 este obligatoriu iar carantina, de 14 zile.La intrarea in Romania, pentru persoanele care sosesc din tarile/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevazute la art.(1) si prezinta un document ce atesta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcarii (pentru cei care calatoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul national (pentru cei care calatoresc cu mijloace proprii), se instituie masura carantinei la domiciliu sau la locatia declarata pentru o perioada de 10 zile.(2) Copiii cu varsta mai mica sau egala de 3 (trei) ani, care sosesc in tara impreuna cu persoanele prevazute la alin. 1, intra in carantina pentru o perioada similara cu a acestora si sunt exceptati de la obligatia prezentarii unui document care sa ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. (3) Rezultatul negativ al testului RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 prevazut la alin. (1) este prezentat sub forma unui document (in limba oficiala a statului respectiv si in limba engleza), in format letric sau electronic, eliberat de laboratoare autorizate, si va contine inclusiv datele de identificare ale persoanelor pentru care a fost efectuat testul.(4) Pentru persoanele sosite din tarile/zonele/teritoriile prevazute la alin. (1) si care nu prezinta la intrarea in tara un document care sa ateste rezultatul negativ al unui testRT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, se instituie masura carantinei la domiciliu sau la locatia declarata pentru o perioada de 14 zile.