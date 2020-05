Reguli pentru calatori in gari si in trenuri pe perioada starii de alerta

Ziare.

com

Ministerul Transporturilor anunta ca, sambata, a fost publicat in Monitorul Oficial, Ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor si al ministrului sanatatii nr. 984/829/15.05.2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul virus SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta sanitara in domeniul transporturilor, pe perioada starii de alerta.In ceea ce priveste operatorii feroviari, ordinul prevede:* purtarea mastii va fi obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor si pe toata durata calatoriei;* seful de tren/conductorul are obligatia doar sa vizualizeze biletul de calatori, fara sa-l atinga;* este permisa utilizarea vagoanelor mixte salon/bar, fara a presta serviciul alimentar in zona barului;* garniturile de tren vor fi salubrizate si igienizate inainte de plecarea in fiecare cursa;* lucratorii din transportul feroviar vor trebui sa fie dotati cu masti si manusi;* se va promova vanzarea online a biletelor si se vor utiliza cu prioritate biletele electronice;* operatorii feroviari vor pune in aplicare rezervari obligatorii de locuri pentru trenurile de lung parcurs si pentru cele regionale acolo unde este tehnic posibil si eficient din punct de vedere economic;* operatorii feroviari vor stabili si aduce la cunostinta publicului masurile organizatorice impuse de specificul activitatii si de zona de desfasurare a acesteia.* vor fi montate dozatoare cu biocid in punctele de acces in gara;* zonele de preluare a calatorilor (statii de taxi, parcari) vor fi amplasate fata de zona de acces/iesire la o distanta care sa nu determine aglomerarea de persoane;* in cazul statiilor de cale ferata cu mai multe zone de acces, fiecare zona va fi utilizata doar pentru unul dintre fluxuri, fie de intrare, fie de iesire din gara;* vor fi deschise doar spatiile comerciale care vand produse ambalate situate pe spatiul garii care au zona de acces din afara statiei de cale ferata. Spatiile comerciale vor avea obligatia de a lua masuri pentru a evita aglomerarea de persoane in interiorul lor; se interzice deschiderea restaurantelor/ teraselor;* fluxurile de imbarcare/debarcare vor fi distincte si vor fi semnalizate de la intrarea in gara pana pe peron (cu separatoare sau benzi aplicate pe suprafata garii);* la casele de bilete se va merge pe principiul un ghiseu deschis unul inchis, daca pozitionarea ghiseelor nu permite din constructie asigurarea distantei sociale, iar fluxurile de acces la ghiseu/plecare de la ghiseu vor fi marcate cu separatoare. Vor fi prevazute fluxuri de acces/plecare si la ghiseele de informatii sau la zonele de depunere a bagajelor;* periodic vor fi facute anunturi semnalizate distinct cu sfaturile necesare referitoare la noul coronavirus;* pe fiecare flux din gara se vor monta jos stickere care sa atentioneze cu privire la distanta minima ce trebuie respectata;* in spatiul garii (inclusiv toaletele publice) se vor face periodic actiuni de dezinfectie. In zonele intens circulate, operatiunile de dezinfectie se vor face la minim 4 ore;* pe scaunele existente in gara se va semnaliza prin aplicarea de stickere locurile unde se pot aseza persoanele (de preferat un loc ocupat unul liber);* pe peron se va permite accesul doar al persoanelor ce prezinta biletul sau dovada electronica a achizitionarii acestuia. In cazul in care sunt persoane care trebuie ajutate pentru imbarcare, acestia vor anunta reprezentantul operatorului de transport feroviar care va stabili modul de acordare a asistentei pentru persoanele respective;* pentru statiile cu mai multe peroane comune se va evita alocarea acestora pentru 2 trenuri (indiferent ca pleaca sau sosesc in gara) in acelasi interval de timp, pentru a evita aglomerarea;* pentru fiecare peron se va stabili o zona destinata persoanelor care asteapta calatorii care sosesc cu trenul. In cazul in care nu poate fi stabilita o astfel de zona asteptarea calatorilor se va face in exteriorul garii.