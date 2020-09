Reguli sanitare mai dure in Portugalia odata cu reinceperea scolii, pe fondul pandemiei de COVID-19

In cadrul masurilor adoptate joi de consiliul de ministri, care vor intra in vigoare de marti, este si prevederea ca numarul persoanelor care se vor putea aduna laolalta va scadea de la 20 la 10 in toata tara, cum se intampla deja la Lisabona si in suburbiile sale de la sfarsitul lui iunie.Ca si in capitala, vanzarea de bauturi alcoolice va fi interzisa peste tot de la ora 20:00, la fel ca si consumul lor in spatii publice."Observam de la inceputul lunii august o crestere sustinuta a numarului de noi cazuri" cotidiene, si-a exprimat regretul premierul Antonio Costa in fata presei.Miercuri, Portugalia a anuntat 646 de noi cazuri in 24 de ore, bilantul cel mai ridicat din 20 aprilie.Seful guvernului socialist a adaugat totusi ca majoritatea noilor cazuri sunt de persoane in varsta intre 20 si 39 de ani si ca cele mai multe dintre ele nu prezentau niciun simptom al bolii.Tara cu zece milioane de locuitori, Portugalia a inregistrat un numar total de 1.852 de decese de COVID-19 si 62.126 de cazuri confirmate, potrivit bilantului oficial publicat joi.Anuntarea acestor restrictii intervine in contextul in care in jur de un milion de minori portughezi se intorc la scoala de luni pana miercuri.In contextul acestei recrudescente a epidemiei, incintele sportive vor avea in continuare interdictie la public, a precizat Costa. Campionatul de fotbal din Portugalia se va relua pe 18 septembrie.De asemenea, premierul portughez a facut apel la companii sa continue sa promoveze pe cat posibil telemunca sau diverse regimuri de munca alternativa.