Regulile pentru sporturile individuale si de echipa in aer liber, publicate in Monitorul Oficial

In ceea ce priveste accesul in bazele sportive, Ordinul prevede ca acestea trebuie imprejmuite, fiecare punct de acces trebuie pazit, se va face triaj epidemiologic si va exista un tabel nominal.Vestiarele trebuie sa fie prevazute cu materiale de curatare si dezinfectie a mainilor, iar la fiecare baza sportiva trebuie sa existe o camera suplimentara, pentru cazul in care o persoana prezinta simptomatologie Covid-19.La sporturile individuale in aer liber este permisa practicarea in grupuri de maximum sase persoane care nu locuiesc impreuna.In cazul sportivilor care sunt asistati de antrenor sau alti specialisti, distanta de siguranta trebuie pastrata inclusiv in cadrul sedintelor tehnice. Se interzice eliminarea salivei in spatiul de antrenament.In cadrul competitiilor se interzice accesul spectatorilor, iar toti participantii trebuie supusi triajului epidemiologic.La sporturile de echipa, pentru organizarea meciurilor s-au delimitat trei zone: Zona 1, care cuprinde terenul de joc, marginea terenului de joc, tunelul de acces si zona vestiarelor. Zona 2 cuprinde zona tribunelor inclusiv spatiile pentru administrative pentru transmisiunea TV a jocurilor si zonele specifice media.In Zona 3, zona exterioara, sunt incluse locul de parcare pentru transmisiile TV si zona imediat exterioara a stadionului/terenului de joc.In Zona 1 au voie maxim 80 de persoane, in Zona 2 maxim 100, iar in Zona 3 maxim 60.Echipele vor ajunge la terenul de joc la ore diferite: echipa gazda cu 75 de minute inainte de joc, iar echipa oaspete cu 90 de minute. Jucatorii celor doua echipe nu vor iesi in acelasi timp la incalzire, iar mingile folosite la joc si incalzire vor fi dezinfectate.Nu sunt recomandate sedintele tehnico-tactice in vestiar, intrarea pe teren se va face fara copii si fara mascota, nu se va face poza la mijlocul terenului, iar persoanele aflate pe banca de rezerva vor purta masti, exceptie facand antrenorul desemnat sa ofere indicatii tehnice.Brigada de arbitri va trebui sa ajunga la meci cu 100 de minute inainte, iar delegatul de joc cu doua ore.Conferintele de presa se pot organiza exclusiv online. Declaratiile de presa vor fi oferite reporterilor doar individual, pastrand distanta de siguranta. Masa presei trebuie sa aiba o capacitate de trei ori mai mare decat numarul jurnalistilor acreditati.Pentru reluarea activitatilor de natatie in bazinele acoperite sau in aer liber, sportivii sunt obligati sa poarte masca pana la intrarea in bazin. Este interzis scuipatul sau suflatul nasului in bazin. Este necesara mentinerea distantei fizice de cel putin 2 metri intre oricare doua persoane si asigurarea unui spatiu de cel putin 7 mp/persoana.Pe culoare de inot este permis accesul unui singur sportiv si se recomanda instalarea de separatoare intre dusuri.Competitiile se vor desfasura fara public si cu limitarea la minimum a stafului tehnic.La piscine exterioare si stranduri, intrarea in bazin se va face dupa ce se va trece obligatoriu prin pediluviu/dus pentru spalarea picioarelor, care va contine apa tratata cu clor, respectand concentratia maxima admisa.In apa, fiecarui inotator trebuie sa-i revina o suprafata exclusiva de 12 mp. Accesul la tobogan se va face cu respectarea distantei de cel putin 2 metri intre persoane.Sezlongurile vor fi asezate incat sa permita o distanta de 2 metri in oricare directie pentru persoane care nu fac parte din aceeasi familie.Accesul publicului se va face in baza unei programari prealabile.A treia etapa a relaxarii pe perioada pandemiei de coronavirus incepe la 15 iunie.