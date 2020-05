Regulile stabilite pentru deschiderea teraselor: Nu se va lua temperatura obligatoriu

Ziare.

"In etapa cand vom deschide terasele la nivel exterior, luarea temperaturii si monitorizarea starii de sanatate va fi obligatorie pentru toti lucratorii din unitatea respectiva. Pentru cei care vor veni la terase sa serveasca, pentru clienti, pentru consumatori, nu am prevazut aceasta masura, sa le fie luata temperatura. Este o masura care va fi adaptata in functie de fiecare operator, daca doresc sa aiba masuri suplimentare, dar nu este o masura obligatorie", a spus Chioveanu, miercuri, intr-o videoconferinta.El a precizat ca masura va fi obligatorie doar pentru personalul lucrator angajat, "pentru bucatari, chelneri care deservesc unitatea", care trebuie sa aiba si echipament de protectie, masca si manusi.In context, seful Directiei Generale Turism din cadrul Ministerului Economiei, Razvan Pirjol, a sustinut ca in jurul datei de 15 iulie am putea sa ne apropiem "poate de o viata cat mai normala si apropiata de trecutul nostru normal"."Pe 1 iunie deschidem terasele, iar pe 15 iunie si restaurantele in interior, impreuna cu litoralul, iar dupa doua saptamani vrem sa crestem si numarul de persoane care se afla la interior, iar catre jumatatea lunii iulie sa ne apropiem, poate, de o viata cat mai normala si apropiata de trecutul nostru normal.Maine (joi - n.red.) voi fi pe litoral unde am sa vad care este situatia si care sunt ultimele elemente de care au nevoie pentru a deschide in deplina siguranta.Insist asupra faptului ca imi doresc ca statul sa fie un indrumator, nu un reglementator care sa ne indeparteze fundamental de la ideea noastra de bunastarea clientului, al scopului insa al ospitalitatii si nici pentru hotelieri sau cei din restaurante sa devina un chin sa opereze sau investitiile obligatorii care vor trebui sa fie facute in urma acestei crize sa fie prea costisitoare", a explicat Pirjol.In opinia sa, hotelierii, in marea lor majoritate, sunt pregatiti, adoptand deja proceduri pe care le vedem aplicate si "in viata noastra sociala de zi cu zi, pe care o traim in urma pandemiei"."In plus, si hotelierii vor beneficia de acele scheme de granturi de ajutor din partea statului, acel faimos miliard de euro din fondurile europene, probabil undeva la 300 de milioane vor fi consacrate industriei ospitalitatii, zona de transporturi si probabil toata partea de industrie a spectacolelor si evenimentelor", a mentionat Razvan Pirjol.