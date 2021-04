Reinfectarea cu COVID-19 poate avea simptome mai puternice decat prima contagiere STUDIU

Potrivit acestui studiu, care va fi publicat in mai de revista Emerging Infectious Desease (EID), persoanele care au fost infectate cu noul coronavirus in forma usoara si nu au necesitat spitalizarea, nu au dezvoltat un raspuns imunitar suficient, astfel incat cresc posibilitatile de reinfectare, inclusiv cu aceeasi varianta contractata initial.Studiul releva ca, daca o persoana se reinfecteaza cu aceeasi varianta, acest lucru se produce deoarece "pacientul nu si-a creat o memorie imunitara". In cazul unei a doua variante, acest lucru se intampla deoarece ea "ar scapa" vigilentei sistemului imunitar si nu ar fi recunoscuta de memoria generata anterior, fiind relativ diferita.Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetatorii au monitorizat un grup de 30 de persoane de la inceputul lui martie 2020 - momentul declansarii pandemiei in Brazilia - si pana la sfarsitul anului trecut. Dintre acestia, patru au contractat SARS-Cov-2, iar unii dintre ei s-au reinfectat cu aceeasi varianta.In cele patru cazuri, prima infectare s-a produs cu simptome usoare, insa la cea de-a doua contagiere, simptomele au fost mai frecvente si mai puternice, dar nu au necesitat spitalizare."Aceste persoane nu au avut o imunitate detectabila decat dupa cea de-a doua infectare. Acest lucru ne determina sa credem ca pentru o parte din populatie care a contractat o forma usoara a bolii, nu este suficienta o singura expune la virus, fiind necesara mai mult de una pentru a dezvolta un anumit grad de imunitate", a explicat Thiago Moreno, cercetator la Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Sanatate Fiocruz si coordonator al studiului.Desi pana acum a fost studiata posibilitatea contagierii de doua ori cu SARS-CoV-2, Moreno nu a eliminat posibilitatea si unei a treia contagieri. Nu stim cat dureaza imunitatea post-COVID-19 . O persoana ar putea fi vulnerabila la o noua reinfectare, inclusiv la contractarea unei variante diferite" a coronavirusului, a precizat expertul brazilian.La studiu au participat cercetatori de la Universitatea Federala din Rio de Janeiro (UFRJ), de la Institutul de Educatie si Cercetrae D'Or (Idor) si de la compania chineza MGI Tech Co.